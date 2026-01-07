Reprodução/Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Bolsonaro entra por estacionamento de hospital após STF liberar

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi encaminhado da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, a um hospital particular para passar por exames médicos após sofrer uma queda dentro da cela onde está detido . De acordo com informações oficiais, ele teria batido a cabeça ao cair da cama.

Segundo a CNN, Bolsonaro realizará três exames no hospital e não poderá ser internado lá, devende retornar à PF após a consulta.

O deslocamento foi autorizado na manhã desta quarta-feira (7), por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. No despacho, o magistrado estabeleceu regras específicas para a saída do custodiado, incluindo a determinação de que a chegada à unidade de saúde ocorresse de maneira discreta.

Por esse motivo, Bolsonaro deu entrada no hospital pelos fundos do prédio, utilizando o acesso do estacionamento, sem passar pelas áreas principais.





A autorização prevê a realização de tomografia computadorizada e ressonância magnética do crânio, além de um eletroencefalograma, exames indicados para apurar se houve traumatismo craniano leve em decorrência da queda.

A Polícia Federal também foi orientada a contatar previamente o hospital para alinhar os detalhes logísticos, além de garantir escolta, vigilância e segurança durante todo o período fora da unidade policial. Após a conclusão da bateria de exames, Bolsonaro deverá retornar à Superintendência da Polícia Federal, sem previsão de internação.