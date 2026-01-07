MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Hospital DF Star

O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou, nesta quarta-feira (7), Jair Bolsonaro a realizar exames no Hospital DF Star, em Brasília, após uma possível queda dentro do quarto na madrugada da última terça-feira (6).

Segundo a decisão, fica autorizado que o ex-presidente deve ser submetido à tomografia computadorizada de crânio, ressonância magnética de crânio e eletroencefalograma.

Ainda conforme a normativa, o transporte e segurança de Bolsonaro serão feitos pela Polícia Federal (PF)"de maneira discreta e o desembarque deverá ser feito nas garagens do hospital".

"A Polícia Federal deverá providenciar a completa vigilância e segurança do custodiado durante a realização dos exames e o posterior retorno à Superintendência da Polícia Federal", diz trecho da decisão.

Michelle acompanha marido

Após a decisão, a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, usou as redes sociais para informar os apoiadores. No story, ela afirma que vai acompanhar o marido durante o procedimento no hospital.

"Foi liberado [exames] agora há pouco para Jair realiar os exames. Estou a caminho do [Hospital] DF Star", escreveu.

Queda

Na madrugada da última terça-feira (6), ex-mandatário, segundo Michelle Bolsonaro, teria sofrido uma queda e permaneceu desacordado até que agentes da Polícia Federal (PF) o encontraram no chão.

Segundo relatório da PF, Jair Bolsonaro teria sofrido traumatismo cranioencefálico leve após o incidente e um pequeno corte na região da bochecha. Além disso, o documento “não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação.”

“Ao exame: consciente, orientado, sem sinais de déficit neurológico. Pupilas isocóricas e reativas. Motricidade e sensibilidade de membros superiores e inferiores preservadas. Hemodinamicamente estável. Leve desequilíbrio na posição ortostática. Lesão superficial cortante em face (região malar) direita e em hálux esquerdo com presença de sangue”, apontou laudo da PF.



