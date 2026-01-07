Unsplash Ao todo, 4 lotes foram recolhidos pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento e proibição da comercialização, distribuição e consumo de quatro lotes de panetones de duas empresas.

Conforme a Anvisa, o recolhimento foi realizado pelas fabricantes D’Viez Indústria e Comércio de Chocolates Finos Ltda de forma voluntária devido ao aparecimento de fungos na superfície dos produtos. Ainda segundo o órgão, os lotes têm prazo de validade de 27 de fevereiro de 2026.

Confira os itens recolhidos:

Mini Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional 140g (lote: 251027);

Panetone Nossa Língua Trufado com Bombons "Formato de Língua de Gato" - 700g (lote: 251027);

Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional - 700g (lote: 251027);

Panetone com Frutas Trufado Tradicional - 700g (lote: 251027).

O Portal iG entrou em contato com as citadas, no entanto, até o momento, não tivemos retorno. O espaço segue aberto.

Produtos com cogumelos

Além disso, produtos alimentícios da empresa Coguvita II Alimentos Ltda. também foram afetados pela fiscalização e não podem mais ser comercializados, distribuídos, fabricados, divulgados e consumidos.

Veja os produtos proibidos:

Pasta de Cacau e Avelã com Cogumelos da marca Smush Smushnuts (todos os lotes);

Pasta de Amendoim com Cogumelos da marca Smush Smushnuts (todos os lotes);

Barra de Frutas, Amendoim, Clara de Ovo e Cogumelos da marca Smushn Go (todos os lotes);

Granola da marca Smush Smushnola Granola Coco (todos os lotes);

Mix de Castanhas, Sementes e Cogumelos da marca Smush Smushnola Granola Keto (todos os lotes);

Cápsula de Café da marca Smush Mushroom Espresso (todos os lotes);

Cápsula de Café da marca Smush Energy Mushroom Espresso (todos os lotes).

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), os intens possuem ingredientes não permitidos, que não tiveram a sua segurança avaliada para uso em alimentos.

"A divulgação dos produtos também é feita de forma irregular, afirmando, sem comprovação científica, que o seu consumo contribui para a saúde mental, memória, foco e imunidade", afirma o órgão.















