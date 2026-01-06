Reprodução/@bruninho_samudioofc Bruninho Samudio em ação pelo Botafogo

O encontro do passaporte de Eliza Samúdio em um apartamento em Portugal reacendeu dúvidas sobre a família que chocou o Brasil. O documento, emitido em 2006, estava esquecido entre livros e foi entregue ao Consulado‑Geral do Brasil no país europeu. E o filho de Eliza e Bruno Fernandes, como está hoje?

O caso que chocou o Brasil

Em 2010, Eliza Samúdio desapareceu após cobrar judicialmente o reconhecimento de paternidade do filho que esperava do ex-goleiro Bruno Fernandes .

Eliza Samudio: Ex-modelo com quem Bruno teve relacionamento fora do casamento. Lutava na Justiça para Bruno reconhecesse a paternidade do seu filho





Nas semanas seguintes, as investigações apontaram que ela havia sido sequestrada, assassinada e teve o corpo ocultado, em um crime que chocou o país pelo seu grau de violência e repercussão midiática.

Bruno foi condenado por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado, enquanto outros envolvidos também receberam sentenças por participação no caso. O corpo de Eliza n unca foi encontrado, mantendo o mistério em torno da sua morte, e o caso se tornou símbolo de debates sobre violência contra mulheres e impunidade no Brasil.

Até hoje, a história continua sendo lembrada na mídia, em livros, documentários e reportagens, mantendo viva a memória da vítima e as perguntas sem respostas sobre os acontecimentos daquela época.

Bruninho constrói seu próprio caminho

Mas nem tudo é sombra. O filho do casal, Bruno Samúdio, conhecido como Bruninho, vem construindo sua própria trajetória no futebol. O adolescente, hoje com 15 anos, fechou seu primeiro contrato profissional ainda aos 14 anos, com o Athletico‑PR, e depois se transferiu para a base do Botafogo, onde é considerado um goleiro técnico e promissor, recebendo apoio multidisciplinar, moradia e bolsa de estudos.

Bruninho também foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-15, mostrando talento e destaque nas categorias de base do futebol nacional.

Bruno Samudio, filho de Eliza, é convocado pela Seleção Sub-15

O jovem, sempre acompanhado pela avó materna, sua tutora legal, também compartilha nas redes sociais registros de sua r otina no campo e em competições.

Apesar da história complicada da família, a carreira de Bruninho sinaliza um capítulo positivo, com planos de seguir como goleiro profissional e sonhos de ir longe nos gramados, o que contrasta com o passado trágico que marcou seu nascimento.

O mistério do passaporte reacende a curiosidade. Bruninho vai seguir crescendo longe da sombra do passado da mãe? E como aquele documento foi parar em Portugal, tão distante de casa? Perguntas sem resposta continuam rondando a história que ainda fascina o Brasil.