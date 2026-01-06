Reprodução Apagão na Zona Sul durou mais de 50h

O Procon Carioca acionou a Light após moradores do Leme e de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, ficarem mais de 50 horas sem fornecimento de energia elétrica. A notificação ocorreu após uma série de reclamações sobre a demora no restabelecimento do serviço, considerado essencial.

De acordo com o órgão de defesa do consumidor, a concessionária foi oficialmente notificada para prestar esclarecimentos sobre as causas da interrupção prolongada, além de apresentar um plano de ação para evitar novos episódios semelhantes. O Procon também solicitou informações sobre possíveis compensações aos consumidores prejudicados.

Segundo o Procon Carioca, a falta de luz por um período tão extenso pode configurar falha grave na prestação do serviço. O órgão reforça que, em situações como essa, os consumidores têm direito a ressarcimento por prejuízos, como perda de alimentos, danos a eletrodomésticos e abatimento proporcional na conta de energia.

Ainda conforme o Procon, a Light tem prazo legal para responder à notificação. Caso não apresente justificativas e medidas adequadas, a concessionária poderá ser multada, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.







Moradores do Leme e de Copacabana relataram que o apagão afetou residências e estabelecimentos comerciais, provocando transtornos durante dias seguidos, especialmente em meio ao período de altas temperaturas no Rio. O Procon orienta que os consumidores impactados formalizem reclamações e guardem comprovantes de eventuais prejuízos.

O órgão informou que seguirá acompanhando o caso até a normalização completa do serviço e a adoção de medidas que garantam os direitos dos consumidores.