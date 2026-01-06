Reprodução/ Instagram Roberto Farias no Pico Paraná

Roberto Farias Tomaz, jovem que ficou desaparecido por cinco dias no Pico Paraná, revelou em entrevista que, após receber alta hospitalar, seu desejo é comer uma picanha com vinho. A entrevista foi concedida à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná.

"Uma picanha com vinho. É a única coisa que eu estava pensando. Eu estava lá no meio do mato, eu pensava na família inteira, daí eu lembrava da picanha com vinho, que é um meme que eu assistia. Eu vou comer uma picanha quando eu chegar. Depois, quando passou mais dois dias eu quero uma coxinha com coca", contou de forma descontraída.

Relembre o caso

Roberto Farias subiu ao Pico Paraná acompanhado de uma amiga no dia 31 de dezembro de 2025, com o intuito de presenciar o primeiro nascer do sol de 2026.

Durante o trajeto ele teria passado mal, mas conseguiu se recuperar e chegar ao cume. Durante a descida, em determinado ponto da trilha, antes do acampamento conhecido como Acampamento 2, o jovem ficou para trás e não foi mais visto. Ele foi dado como desaparecido no dia 1° de janeiro.

Após cinco dias de busca, o jovem foi encontrado com vida e encaminhado ao hospital. A informação foi divulgada pela família do jovem no final da manhã de segunda-feira (5).

Segundo o Tenente Coronel Ícaro Gabriel, comandante do GOST, Roberto Farias chegou sozinho até uma fazendo na localidade de Cacatu, na descida do Pico Paraná, andando mais de 20 km.







