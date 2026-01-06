Roberto Farias no Pico Paraná
Reprodução/ Instagram
Roberto Farias no Pico Paraná

Roberto Farias Tomaz, jovem que ficou desaparecido por cinco dias no Pico Paraná, revelou em entrevista que, após receber alta hospitalar, seu desejo é comer uma picanha com vinho. A entrevista foi concedida à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná.

"Uma picanha com vinho. É a única coisa que eu estava pensando. Eu estava lá no meio do mato, eu pensava na família inteira, daí eu lembrava da picanha com vinho, que é um meme que eu assistia. Eu vou comer uma picanha quando eu chegar. Depois, quando passou mais dois dias eu quero uma coxinha com coca", contou de forma descontraída.

Relembre o caso

Roberto Farias, de 19 anos, foi encontrado após 5 dias de buscas
Reprodução/Corpo de Bombeiros do Paraná
Roberto Farias, de 19 anos, foi encontrado após 5 dias de buscas


Roberto Farias subiu ao Pico Paraná acompanhado de uma amiga no dia 31 de dezembro de 2025, com o intuito de presenciar o primeiro nascer do sol de 2026.

Durante o trajeto ele teria passado mal, mas conseguiu se recuperar e chegar ao cume. Durante a descida, em determinado ponto da trilha, antes do acampamento conhecido como Acampamento 2, o jovem ficou para trás e não foi mais visto. Ele foi dado como desaparecido no dia 1° de janeiro. 

Após cinco dias de busca,  o jovem foi encontrado com vida e encaminhado ao hospital. A informação foi divulgada pela família do jovem no final da manhã de segunda-feira (5). 

Segundo o Tenente Coronel Ícaro Gabriel, comandante do GOST, Roberto Farias chegou sozinho até uma fazendo na localidade de Cacatu, na descida do Pico Paraná, andando mais de 20 km. 



    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2026-01-06/jovem-que-ficou-desaparecido-revela-desejo-apos-receber-alta.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes