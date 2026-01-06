Divulgação/Hurb João Ricardo Rangel Mendes foi preso no Ceará.

O ex-CEO da Hurb, João Ricardo Rangel Mendes, foi preso nesta segunda-feira (5), no Aeroporto Regional de Jericoacoara, no município de Cruz, no litoral do Ceará, por tentar embarcar em um voo utilizando um documento falso.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a ação ocorreu após funcionários de uma companhia aérea e da equipe de segurança aeroportuária identificarem a suspeita de irregularidades durante o procedimento de embarque e acionarem as autoridades.





Ao chegar no local, policiais militares constataram que o documento de identidade utilizado pelo ex-CEO era falso. Diante da confirmação da irregularidade, o homem foi recebeu voz de prisão

No momento em que foi preso, João Ricardo utilizava uma tornozelira eletrônica descarregada e tentava embarcar em um voo com destino a Guarulhos, em São Paulo.

O ex-CEO foi encaminhado à Delegacia Regional de Acaraú e autuado por uso de documento falso.

O Portal iG tentou contato com o escritório do último advogado citado como defensor de João Ricardo Rangel Mendes, mas não obteve resposta até o momento.

Prisão em 2025

João Ricardo Mendes, ex-CEO da Hurb, foi preso em abril de 2025 acusado de furtar obras de arte de um escritório. Ele foi liberado em agosto, após cumprir três meses de prisão preventiva na Penitenciária Evaristo de Moraes, no Rio de Janeiro.

Ele saiu da cadeia com medidas cautelares a serem cumpridas como o uso de tornozeleira eletrônica e a determinação de manter os dados pessoais atualizados na Justiça. Apesar disso, ainda em agosto, Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) relatou que o ex-CEO apresentou uma denúncia relatando que essas medidas foram descumpridas.

Na ocasião, uma credora da Hurb tentou citá-lo em um processo por meio de carta, mas recebeu dos Correios a informação de que o empresário não morava mais no endereço informado ao tribunal.