Reprodução Juliana Marins (E) e Roberto Farias Thomaz (D)

A irmã da brasileira Juliana Marins, que morreu após um acidente durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, usou as redes sociais para se manifestar sobre o desaparecimento do jovem Roberto Farias Thomaz, no Paraná. Mariana Marins afirmou que a situação revive lembranças dolorosas da própria experiência vivida pela família.



Em publicações nos stories do Instagram, Mariana disse que recebeu muitas mensagens sobre o caso e decidiu se posicionar. “É uma merd* saber que tem alguém passando por isso, porque é uma merda passar por isso. Tanto o Roberto quanto a família”, escreveu. Segundo ela, acompanhar situações como essa faz reviver o sofrimento enfrentado após a morte da irmã fora do Brasil.



Mariana também ressaltou a importância da mobilização nas redes sociais para ajudar nas buscas. Para ela, a divulgação constante pode fazer diferença no andamento do caso e na velocidade das respostas. A irmã de Juliana compartilhou o perfil criado pela família de Roberto, que já reúne mais de 100 mil seguidores.



Em outro trecho, fez um alerta direto a quem pratica trilhas e atividades em ambientes de risco. “Jamais deixem uma pessoa sozinha numa trilha. Ninguém pode ficar para trás. A vida de todo mundo importa, independentemente de levar mais tempo para chegar”, escreveu.

Jovem desapareceu após iniciar trilha no Pico Paraná



Roberto Farias Thomaz, de 20 anos, está desaparecido desde a última quinta-feira (1º), após iniciar uma trilha no Pico Paraná, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele fazia o percurso acompanhado de uma amiga, Thayane Smith.



As buscas foram retomadas na manhã desta segunda-feira (5) pelo Corpo de Bombeiros do Paraná. Ao todo, 19 bombeiros atuam na região, com apoio de montanhistas voluntários. De acordo com a corporação, o uso de cães farejadores foi descartado devido ao alto risco do terreno.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Roberto durante a trilha.

Em um dos registros, a acompanhante comenta sobre a dificuldade do percurso e os riscos envolvidos. Após o desaparecimento, Thayane fez publicações que geraram críticas e questionamentos de internautas, especialmente pelo tom adotado em alguns comentários.



Diante da repercussão, familiares de Roberto pediram cautela. O primo do jovem afirmou que a Polícia Civil investiga o caso e reforçou que a prioridade é localizar Roberto. Segundo ele, há expectativa de que o jovem esteja perdido na mata e ainda com vida.



As buscas continuam, e familiares seguem pedindo apoio na divulgação de informações que possam ajudar a localizar o jovem.