Reprodução/PMERJ 144 facas são apreendidas em réveillon de Copacabana

144 facas foram apreendidas pela PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) na festa de réveillon em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo a corporação, as apreensões, que tinham como objetivo principal garantir a segurança do público presente, aconteceram nos pontos de revista para a entrada no evento.



Além das facas, 12 telefones celulares, um carregador portátil e um óculos inteligente foram apreendidos durante a atuação estratégica da PM. “Os objetos estavam dentro de uma mochila, localizada durante uma ação de buscas”, informaram as autoridades.

No estado do Rio de Janeiro, mais de 23 mil policiais militares atuaram durante a festa de virada do ano novo, com a presença de 3.200 viaturas e câmeras embarcadas dotadas de softwares de reconhecimento facial e leitura de placas.

Na orla de Copacabana, especificamente, a ação foi um pouco diferente. Para patrulhar toda a orla e as ruas internas do bairro, foram mobilizados 3.513 policiais militares e 182 veículos, entre viaturas operacionais (parte delas com câmeras embarcadas), motocicletas e quadriciclos.

Para dar maior efetividade ao plano de segurança em Copacabana, o bairro foi dividido em cinco Postos de Controle de Área (PCA). Em cada uma dessas áreas demarcadas, começando pelo Leme e terminando no Posto Seis, havia uma van com uma equipe de policiais sob comando de um oficial. Os cinco postos também serviram de ponto de apoio para o contato do público com a Corporação.

