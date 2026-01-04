Vatican news Papa Leão XIV pede paz e respeito ao povo venezuelano

Após a oração do Angelus, o papa Leão XIV manifestou publicamente preocupação com a escalada de tensão na Venezuela e fez um apelo para que o país encontre caminhos de justiça, paz e estabilidade. Em mensagem dirigida aos fiéis, o Pontífice afirmou que o bem-estar da população venezuelana deve estar acima de qualquer interesse político ou estratégico.

Segundo o líder da Igreja Católica, é fundamental que a soberania nacional seja preservada e que o Estado de Direito, previsto na Constituição, respeitado. O papa também ressaltou a necessidade de garantir liberdades civis e direitos humanos, além de incentivar o diálogo e a cooperação como base para a reconstrução de um futuro marcado pela concórdia e pela segurança institucional.

Diante das incertezas sobre os desdobramentos dos ataques, Leão XIV destacou a situação dos grupos mais vulneráveis, que enfrentam há mais de uma década uma grave crise econômica e social. O papa pediu atenção especial às famílias em situação de pobreza e reforçou que qualquer solução deve priorizar a proteção da vida e da dignidade da população.

Ao final de sua mensagem, o Pontífice convidou fiéis de todo o mundo a se unirem em oração pela Venezuela, confiando o país à intercessão de Nossa Senhora de Coromoto, de São José Gregório Hernández e da beata Irmã Carmen Rendiles.