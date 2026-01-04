Reprodução/redes sociais La Casona: instituída residência oficial dos presidente da Venezuela em 1964

Ainda não há confirmação oficial do local em que o presidente da Venezuela Nicolás Maduro e a primeira-dama Cilia Flores foram capturados, neste sábado (3). Sabe-se que o casal dormia, quando foi surpreendido por forças militares dos Estados Unidos, na madrugada.

O presidente Donald Trump afirmou apenas que Maduro e sua esposa foram detidos na operação realizada na capital Caracas, nas proximidades da base aérea de La Carlota, e foram levados de helicóptero para um navio militar. Depois, seguiram rumo a Nova York, onde serão julgados.



Trump chegou a publicar na internet uma foto de Maduro detido.

Mas não fez menção específica a nenhuma localização do presidente venezuelano e nem a La Casona, que é a residência oficial dos presidentes da Venezuela, localizada em Caracas, na paróquia Leoncio Martínez, e fica perto da base aérea mencionada por Trump.

Na verdade, as informações sobre a residência oficial de Maduro são bem controversas.

Residência luxuosa

Estabelecida como tal em 1964 pelo então presidente Raúl Leoni, La Casona ocupa cerca de cinco hectares e inclui corredores espaçosos, pátios internos, fontes com nenúfares e jardins com árvores frutíferas tropicais.

Reprodução Destaque das dependências luxuosas de La Casona





O salão principal utilizado para audiências se destaca por móveis no estilo Luís XIV em tons terra e ocre, além de um retrato de Simón Bolívar.



Fica próximo ao Parque Francisco de Miranda, Parque Bolívar e Base Aérea La Carlota.

No entanto, apesar de ser residência oficial dos presidentes há mais de 60 anos, o espaço luxuoso não foi moradia de Maduro, por opção do presidente.



Residência La Viñeta



Em 2013, quando tomou posse, o presidente venezuelano optou pela residência La Viñeta, designada ao vice-presidente, e nunca despachou ou habitou La Casona.

Os despachos acontecem no Palácio Presidencial de Miraflores, que é o centro do poder executivo, sede do governo.

Reprodução Palácio Presidencial de Miraflores, que é a sede do governo venezuelano





Em 2019, Maduro transformou La Casona em Centro Cultural Aquiles Nazoa, aberto ao público.



Em várias ocasiões, a imprensa venezuelana também afirmou que a casa era ocupada, até há pouco tempo, por familiares do falecido líder socialista Hugo Chávez, que presidiu o país entre 1999 e 2013.



Reprodução La Casona foi transformada em Centro Cultural Aquiles Nazoa, em 2019





O que se sabe é que, em 2016, Maduro anunciou que se mudaria para uma casa subsidiada pelo programa social governamental "Gran Misión Vivienda", construída para famílias de baixa renda.



Há relatos que ele mora em outros locais, como El Valle, em Caracas, mas o endereço atual de Maduro, que deve ser o local onde ele e a esposa foram detidos, continua incerto.











