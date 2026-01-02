Divulgação/Prefeitura de Paulista Prefeitura de Ubatuba orienta turistas e moradores sobre o perigo de pisar no peixe

Os moradores e turistas de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, devem ficar atento à um perigo encontrado na faixa de areia das praias. Os bagres, peixes comuns na região, podem causar ferimentos aos banhistas caso sejam manipulados.

Com mais de 100 quilômetros de faixa litorânea, a prefeitura de Ubatuba orienta que os banhistas redobrem a atenção, já que o bagre possui um mecanismo de defesa ao ser pisado ou tocado.

De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca do munícipio, a ocorrência é considerada comum para regiões litorâneas, especialmente em períodos de alteração das condições ambientais.

“O bagre não é um peixe agressivo, mas, ao ser pisado ou manipulado, pode reagir. Por isso, é fundamental evitar o contato direto e ter cuidado ao caminhar dentro da água, especialmente em áreas mais rasas”, destacou o secretário adjunto de Agricultura e Pesca, José Mario Nespoli Mariko.

Segundo o secretário, um dos fatores que contribuem para o aumento da presença desses peixes nas praias é a elevação da temperatura da água do mar, que pode provocar estresse térmico e, em alguns casos, levar ao óbito dos animais, fazendo com que sejam encontrados na areia ou muito próximos da costa.

A situação ocorre também em outras praias paulistas, além de registros no litoral fluminense e catarinense em razão de condições ambientais semelhantes.

Orientações aos banhistas

A Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca reforça, ainda, que a população não deve manipular os peixes, vivos ou mortos, e orienta que crianças sejam mantidas afastadas. Em caso de ferimentos provocados por bagres, a recomendação é procurar imediatamente uma unidade de saúde.

O município segue monitorando a situação e destaca que fenômenos como esse fazem parte da dinâmica natural do litoral, especialmente em uma cidade com a diversidade ambiental e a extensa faixa costeira de Ubatuba.