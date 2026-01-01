Gabriel Barros - Portal iG lotação, filas e lentidão são um impedimento na volta da festa

Quem volta da festa de réveillon na Avenida Paulista enfrenta uma missão impossível para voltar pra casa. Apesar dos esforços do Governo do Estado em preparar um esquema de mobilidade especial, com as estações que atendem a Avenida Paulista (Paraíso, Brigadeiro e Trianon-Masp) funcionando durante a madrugada, a lotação, as filas e a lentidão são um impedimento na volta da festa.

A estação Trianon-Masp, por exemplo, teve até 20 minutos entre a compra do bilhete de passagem até a passagem na catraca.

O artista visual Rafael Tomaz, 27, morador do bairro Santana, contou sobre a situação.

"O evento foi bem organizado, deu para curtir o ano novo, mas a volta está complicada, acho que ainda vão algumas horas até chegar em casa. Mas tudo bem, vou comemorando esse novo ano com os meus primos até lá, feliz ano novo!", declarou o rapaz.

As estações Trianon-Masp, Paraíso e Brigadeiro ficam abertas durante toda a madrugada, enquanto as demais estações ficam abertas apenas para desembarque ao longo do primeiro dia do ano.