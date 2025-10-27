Foto: Ascom Pouso Alegre Mais de 40% da produção econômica de Minas passa pela Fernão Dias

Ao menos quatro grupos devem disputar o leilão da concessão repactuada da Rodovia Fernão Dias (BR-381), que liga São Paulo a Belo Horizonte. O certame, marcado para 11 de dezembro, será realizado na B3, em São Paulo.

A atual concessionária, Arteris Fernão Dias, que administra o trecho desde 2008, deve disputar a permanência no contrato com outras três empresas: Motiva (ex-CCR), EPR e Via Appia.

Novo contrato

O novo modelo de concessão, criado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e pelo Ministério dos Transportes, tem o objetivo de corrigir distorções de contratos antigos e atrair novos investidores.

O contrato repactuado foi aprovado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e prevê R$ 15,3 bilhões em investimentos até 2040, sendo R$ 9,5 bilhões em obras e R$ 5,4 bilhões em serviços operacionais.

Entre as intervenções previstas estão 108 km de faixas adicionais, 14 km de vias marginais, nove de correções de traçado, 29 passarelas, 17 interseções otimizadas, 62 melhorias de acesso, seis passagens de fauna, duas áreas de escape e novos túneis.

"O processo de repactuação da Fernão Dias é mais um exemplo de como estamos aprimorando os contratos de concessão para garantir mais eficiência, segurança e qualidade aos usuários. O objetivo é impulsionar a infraestrutura com investimentos relevantes e promover desenvolvimento", afirmou a secretária nacional de Transporte Rodoviário, Viviane Esse, à agência de notícias do Governo Federal.

O leilão será decidido pelo menor valor da tarifa de pedágio. A Arteris só poderá participar da fase de lances se sua proposta estiver até 5% acima da menor oferta apresentada. Caso perca, será indenizada em R$ 295 milhões pela nova concessionária.





A Fernão Dias é a terceira concessão repactuada dentro do programa de otimização do Ministério dos Transportes. Para 2025, a pasta prevê 16 certames, que juntos somam R$ 176 bilhões em investimentos. Até 2026, o total chega a 45 leilões, com aportes superiores a R$ 350 bilhões.