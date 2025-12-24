Reprodução/redes sociais Médico morre afogado após salvar filhas em mar no litoral do Paraná.

Um médico de 38 anos, identificado como Aníbal Okamoto Junior, morreu afogado após entrar no mar com as duas filhas em uma área fora do alcance de atuação dos postos de guarda-vidas. O caso ocorreu em Matinhos, no litoral do Paraná.

Leia mais notícias sobre o Paraná: Explosão em fábrica deixa feridos e desaparecidos no Paraná

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SESP-PR), equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas no início da noite deste domingo (21), por volta das 18h, para atendimento de uma ocorrência de afogamento.

Segundo a pasta, o homem entrou no mar acompanhado das duas filhas em uma área próxima às pedras de um espigão, local onde os guarda-vidas não conseguem ter acesso.

O homem conseguiu retirar as crianças da água, porém, passou a apresentar dificuldades para sair do mar. Inicialmente, o médico foi auxiliado por um surfista que estava no local e, posteriormente, retirado do mar pelos bombeiros.





A ação mobilizou recursos especializados, incluindo a aeronave Arcanjo 01, que realizou o transporte da vítima até a UPA da Praia Grande, onde o médico foi declarado morto.

O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal lamentou a morte do profissional da saúde. Leia a nota completa.

"O CRM-DF manifesta profundo pesar pelo falecimento do médico psiquiatra Dr. Anibal Okamoto Junior.

Profissional dedicado à psiquiatria, Dr. Aníbal construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com o cuidado, a escuta e o acolhimento, deixando uma contribuição relevante para a medicina e para todos que tiveram a oportunidade de conviver com seu trabalho e sua humanidade.

Neste momento de imensa dor, expressamos nossa solidariedade aos familiares, amigos, colegas de profissão e, de forma especial, às suas duas filhas, desejando que encontrem conforto, força e serenidade para atravessar este período tão difícil.

Que sua memória permaneça viva por meio do legado profissional e humano que deixa.

Nossos mais sinceros sentimentos."