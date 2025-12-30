Reprodução/Instagram Aline foi assediada por funcionário do KFC

O funcionário do KFC que assediou uma cliente foi demitido por justa causa. Essa foi a resposta da empresa para Aline Vieira, de Curitiba, que expôs a experiência que viveu durante o atendimento.

O assédio ocorreu enquanto a cliente fazia um pedido pelo aplicativo 99Food em uma unidade do KFC no Park Shopping Barigui.

Em entrevista ao Portal iG, ela contou que, ao solicitar alguns sachês de ketchup pelo chat do atendimento, recebeu uma mensagem ofensiva com conotação sexual.

“No primeiro momento, fiquei em choque. Foi muito constrangedor e inesperado, especialmente por se tratar de uma grande rede. Em seguida, veio a indignação, porque percebi que aquilo não era apenas uma ‘brincadeira’, mas uma conduta grave que precisava ser denunciada”, relatou Aline.

Ela explicou que precisou acionar diferentes canais para formalizar a denúncia, primeiro entrando em contato com o 99Food e depois com o SAC do shopping, já que não encontrou o SAC oficial da unidade do KFC. Aline também guardou todos os prints da conversa e dados do pedido, que foram essenciais para comprovar a responsabilidade do atendimento e dar respaldo à denúncia.

Após a reclamação, Aline relatou que a 99Food respondeu rapidamente, o shopping entrou em contato e, posteriormente, o KFC Brasil informou que o funcionário envolvido havia sido desligado. Mesmo assim, Aline acredita que a retratação da rede deveria ter ocorrido imediatamente, sem que fosse necessária tanta exposição para que algo fosse feito. “O assédio digital precisa ser tratado com responsabilidade”, afirmou.

Ela também deixou uma mensagem para outras mulheres: “Não se calem. Guardar provas, denunciar assédio e falar sobre o que aconteceu é fundamental. Situações como essa não podem ser normalizadas. O silêncio só protege quem age errado. O assédio em delivery é algo que sofremos diariamente só por sermos mulheres, e devemos ter voz e mostrar que juntas somos mais fortes.”

O Portal iG entrou em contato com o KFC, a 99Food e o Park Shopping Barigui. Até a publicação desta reportagem, não houve retorno. Caso se manifestem, a matéria será atualizada.



