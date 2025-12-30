Inmet Alerta foi enviado para a população nesta terça-feira (30)

Em Santos, no litoral de São Paulo, a Defesa Civil emitiu alerta severo de chuva forte, ventos e raios nesta terça‑feira (30). A Baixada Santista e cidades vizinhas como Praia Grande, São Vicente e Cubatão também permanecem em atenção. O sistema instável sobre a região aumenta o risco de alagamentos pontuais e transtornos nas celebrações de fim de ano.

O aviso oficial aponta que as condições meteorológicas estão associadas à passagem de uma frente fria, que deve manter chuvas e instabilidade até a virada do ano, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas ao longo de quarta‑feira (31) e quinta-feira (01).



A previsão indica temperaturas elevadas, entre cerca de 23 °C e 31 °C, com possibilidade de rajadas de vento moderadas a fortes em várias horas do dia e da noite na região litorânea, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).