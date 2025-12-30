Reprodução Redes Sociais Calcinha iluminada vira atração e divide opiniões no Natal de MG

A decoração de Natal de Monte Belo, no Sul de Minas Gerais, ganhou um destaque inusitado e altamente comentado neste fim de ano. Instalado na Avenida Getúlio Vargas, um grande enfeite em formato de calcinha, iluminado por centenas de lâmpada s, rapidamente se transformou em um dos pontos mais fotografados da cidade e em assunto recorrente nas redes sociais.

A repercussão, no entanto, foi marcada pela divisão de opiniões. Enquanto parte do público questionou a associação da peça com o clima natalino, outros moradores e internautas defenderam a iniciativa, ressaltando o caráter criativo e o vínculo direto com a principal atividade econômica do município.

Divulgação FEAMMI





Diante da polêmica, a Feira de Moda Íntima de Monte Belo (FEAMMI) e a Associação Comercial e Industrial de Monte Belo (Acimb), responsáveis pela instalação, divulgaram uma nota conjunta para explicar os motivos da escolha. No comunicado, as entidades afirmam que a calcinha iluminada vai além de uma simples decoração e deve ser entendida como um símbolo da identidade local.

Segundo a nota, Monte Belo é oficialmente reconhecida pelo Governo de Minas Gerais como Polo de Produção de Moda Íntima. O setor, de acordo com os organizadores, emprega cerca de 4 mil pessoas de forma direta e indireta, reúne aproximadamente 170 confecções ativas no município, distribui produtos para todo o Brasil e ainda exporta para diversos países.

Divulgação ACIMB





“As pessoas muitas vezes enxergam apenas a forma, sem conhecer a história, a identidade e a força econômica que ela representa”, diz o texto.

As entidades destacam ainda que milhares de famílias dependem da indústria da moda íntima, responsável por garantir renda, desenvolvimento e melhores condições de vida à população local.





Para a FEAMMI e a Acimb, a peça simboliza trabalho, pertencimento e orgulho.

“O Natal também é sobre reconhecer quem somos, celebrar nossa história e agradecer aquilo que nos sustenta ao longo do ano. Em Monte Belo, a moda íntima faz parte dessa história e merece ser celebrada”, conclui a nota.