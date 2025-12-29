Reprodução/freepik Novo episódio do iGuilino esclareceu regras sobre festas de Ano-Novo em condomínio.

O uso das áreas comuns de condomínios pode ser restringido na noite de Ano Novo ? O condomínio pode exigir cadastro prévio de convidados para festas de Réveillon como medida de segurança? Qual é a responsabilidade do morador se seus convidados causarem danos às áreas comuns durante as comemorações?

O novo episódio do iGuilino - um guia para quem mora em condomínio - vai esclarecer as dúvidas mais comuns sobre o tema.



Para explicar tudo sobre o assunto, vamos receber a advogada Bárbara Cavalieri, especialista em Direito Imobiliário .





Nesse episódio, também vamos abordar:

se é permitido usar caixas de som ou aparelhos externos nas áreas comuns durante as comemorações;

se condomínio pode adotar regras de segurança mais rígidas para unidades que recebem hóspedes via plataformas de aluguéis por temporada durante a virada do ano;

qual é a responsabilidade do morador se seus convidados causarem danos às áreas comuns durante a festa de Ano-Novo.

Também vamos falar sobre como moradores interessados em garantir áreas comuns do condomínio para festas de Ano-Novo devem agir, como o síndico deve proceder se um condômino realizar queima de fogos dentro do condomínio e o que a lei diz sobre crianças e animais domésticos que podem se assustar com o barulho.

