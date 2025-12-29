O uso das áreas comuns de condomínios pode ser restringido na noite de Ano Novo ? O condomínio pode exigir cadastro prévio de convidados para festas de Réveillon como medida de segurança? Qual é a responsabilidade do morador se seus convidados causarem danos às áreas comuns durante as comemorações?
- Leia mais notícias sobre condomínios: Ar-condicionado e piscina: regras para o verão no condomínio
O novo episódio do
iGuilino
- um guia para quem mora em condomínio - vai esclarecer as dúvidas mais comuns sobre o tema.
Para explicar tudo sobre o assunto, vamos receber a advogada Bárbara Cavalieri, especialista em Direito Imobiliário .
Nesse episódio, também vamos abordar:
- se é permitido usar caixas de som ou aparelhos externos nas áreas comuns durante as comemorações;
- se condomínio pode adotar regras de segurança mais rígidas para unidades que recebem hóspedes via plataformas de aluguéis por temporada durante a virada do ano;
- qual é a responsabilidade do morador se seus convidados causarem danos às áreas comuns durante a festa de Ano-Novo.
Também vamos falar sobre como moradores interessados em garantir áreas comuns do condomínio para festas de Ano-Novo devem agir, como o síndico deve proceder se um condômino realizar queima de fogos dentro do condomínio e o que a lei diz sobre crianças e animais domésticos que podem se assustar com o barulho.
Mande sua dúvida
Se você tem dúvidas sobre regras e convivência em condomínios, envie sua pergunta para iguilino@ig.com.br . Ela pode ser respondida no próximo episódio!