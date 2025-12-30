Kyodo/picture alliance Japão pede apoio militar após recorde de ataques de ursos

O Japão bateu um recorde no número de ursos capturados entre abril e outubro deste ano, segundo dados divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente. Ao todo, 9.867 animais foram apreendidos em 31 províncias, o maior volume já registrado para esse intervalo desde o início do levantamento oficial, em 2006. As informações são da NHK World Japan.

A região de Tohoku, no nordeste do país, concentrou aproximadamente 70% de todas as capturas. A província de Akita liderou o ranking, com 1.973 ocorrências, seguida por Aomori e Fukushima, que contabilizaram cerca de 1.150 casos cada.

Reprodução/ Gunma Prefectural Police Ataques de urso no Japão





De acordo com o ministério, o crescimento expressivo está diretamente ligado ao aumento de avistamentos de ursos em áreas urbanas, fenômeno que tem elevado o número de conflitos entre humanos e animais silvestres.

Apesar da alta nas ocorrências, o país enfrenta uma redução significativa no número de caçadores habilitados. O contingente de pessoas com licença para operar rifles e espingardas caiu mais de 70% nas últimas décadas, passando de 297 mil em 1985 para 84,4 mil em 2021.

Reprodução/X A presença de ursos em áreas urbanas do Japão aumentou exponencialmente nos últimos meses





Diante desse cenário, o governo central anunciou que pretende subsidiar municípios interessados em contratar caçadores credenciados como funcionários públicos, a fim de reforçar o controle da população de ursos.





As autoridades também já planejam novas capturas na primavera, período em que os animais deixam a hibernação.

Além disso, o Japão aposta no zoneamento territorial, separando áreas de habitação humana das regiões naturais ocupadas pelos ursos, como estratégia para reduzir futuros confrontos.