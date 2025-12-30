REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Crime ocorreu dentro de escola estadual

Um professor da rede estadual de ensino de Minas Gerais teve a demissão mantida pela Justiça após ser acusado de assédio sexual contra adolescentes. A decisão é da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que reformou uma sentença de primeira instância e validou o ato administrativo que dispensou o educador, além de impedir sua recontratação pelo prazo de cinco anos.

O caso teve origem em uma comarca do Sudoeste de Minas. Após ser exonerado, o professor ingressou com ação judicial contra o Estado, alegando irregularidades no processo administrativo. Em primeira instância, a Justiça havia anulado a demissão e condenado o Estado a pagar indenização de R$ 30 mil por danos morais ao ex-servidor.

FreePik Assédio contra alunas





A decisão foi contestada por ambas as partes. O Estado recorreu para manter a demissão, enquanto o professor pediu o aumento da indenização para R$ 50 mil, afirmando ter sido injustamente associado à prática de crime sexual, o que teria causado prejuízos à sua imagem e à carreira.

Ao analisar o recurso, a relatora do caso, desembargadora Sandra Fonseca, entendeu que o processo administrativo foi conduzido de forma regular, com garantia do contraditório e da ampla defesa. Segundo a magistrada, a conduta atribuída ao professor é incompatível com o exercício da função docente.

De acordo com o acórdão, a direção da escola ouviu dezenas de alunos e pais antes da aplicação da penalidade, além de reunir provas como prints de conversas em aplicativo de mensagens com conteúdo sexual explícito.

O professor também foi convocado para reunião na qual teve acesso às denúncias e pôde apresentar sua defesa.

O parecer do Núcleo de Correição Administrativa concluiu que o servidor manteve conversas de cunho sexual com estudantes, adotando comportamento considerado inadequado para um educador. Diante da gravidade dos fatos e do vínculo funcional precário, o Serviço de Inspeção decidiu pela dispensa.

Mesmo após pedidos de reconsideração apresentados à escola e à Superintendência da Secretaria de Ensino, a demissão foi mantida. Para a relatora, o professor não conseguiu desconstituir as acusações nem no âmbito administrativo nem no judicial, limitando-se a alegar que as mensagens trocadas não configurariam crime.





O entendimento da relatora foi acompanhado pelo juiz convocado Renan Chaves Carreira Machado e pela desembargadora Yeda Athias. No julgamento, todos os recursos apresentados no TJMG foram rejeitados, embora tenha sido admitida a possibilidade de recurso aos tribunais superiores.

O processo tramita em segredo de Justiça, e o nome do professor não foi divulgado.