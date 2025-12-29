Instagram/Rafael.Zattar Disputa por vaga de estacionamento termina em pancadaria em praia no RJ

A disputa pela vaga de um estacionamento na orla da Praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio de Janeiro, acabou sendo o motivo de uma briga generalizada, na última sexta-feira (26). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a discussão entre mulheres avança para tapas, socos e pontapés por conta de uma vaga de estacionamento.



No vídeo, também é possível notar alguns homens tentando apaziguar a situação e separar a briga. Além dos adultos, uma criança, que estava acompanhada de uma das famílias, também aparece no vídeo no momento do caos.

Confusão por estacionamento termina em pancadaria em praia no RJ. Uma vaga de estacionamento próxima à orla da Praia do Leme, na Zona Sul do Rio de Janeiro, acabou sendo o motivo de uma briga generalizada, na última sexta-feira (26). pic.twitter.com/BVl7uHlXUO — iG (@iG) December 29, 2025





A confusão generalizada só chega ao fim após a intervenção policial no local. O Portal iG procurou a Prefeitura do Rio de Janeiro para falar sobre a segurança nas praias da cidade, mas não recebeu retorno até a última atualização desta matéria.

Confusão em Niterói



Reprodução/X Praia de Itacoatiara é uma das mais acessadas em dias de calor em Niterói

﻿O domingo ensolarado de praia em família terminou em confusão em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Um homem se irritou com um grupo que escutava funk em volume elevado em uma caixa de som. De acordo com testemunhas que estavam no local, a letra da música, repleta de palavrões, irritou o homem que estava acompanhado de sua família, incluindo a filha de 5 anos.

O grupo, que tinha entre 20 e 30 anos, também estava fumando maconha no local. O homem chegou a pedir por três vezes para que o volume do som fosse abaixado e para que os mesmos parassem de fumar maconha, mas além da negativa, o grupo ainda debochou do pai com piadas internas.

O homem, ainda segundo testemunhas, se irritou com as provocações, partiu em direção ao grupo e teria quebrado a caixa de som. Enquanto alguns se aproximavam para tentar apaziguar a confusão, outras pessoas correram para sair de perto da briga, aumentando o caos.