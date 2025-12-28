Reprodução/redes sociais A vítima, que não teve o nome divulgado, ficou preso às ferragens

Um motorista perdeu o controle do ônibus após ser atacado por um homem que usava uma faca. Na ocasião, o veículo acabou colidindo com o muro de uma casa, localizada no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife (PE). O caso, segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), foi na tarde do último sábado (27).

Mediante nota, a PMPE explica que foi acionada para uma ocorrência de agressão física de populares a um homem.

"Os policiais contiveram as agressões dos populares e detiveram um homem, que é suspeito de atacar o motorista de um ônibus com uma faca. Durante a ocorrência, o condutor perdeu a direção do veículo e colidiu contra uma casa", diz trecho do comunicado enviado ao Portal iG.

O motorista ficou preso às ferragens e foi socorrido, inicialmente, pelo Corpo de Bombeiros. Em seguida, a vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde do rodoviário.

"A Polícia Civil de Pernambuco prendeu o suspeito em flagrante delito e registrou a ocorrência como tentativa de homicídio. As investigações seguem por meio da 3ª DPH", finaliza a nota da PMPE.

O que diz o Sintro-PE

Também através de nota, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários Urbanos de Passageiros do Recife e Região Metropolitana (Sintro-PE) falou sobre a ocorrência.

De acordo com a organização sindical, além do motorista, 10 pessoas ficaram feridas. Ademais, salienta-se que as autoridades competentes foram acionadas para apurar o ocorrido.

"O Sintro-PE se solidariza com o motorista e os passageiros e reforça a necssidade urgente de medidas efertivas para garantir segurança aos rodoviários do transporte pública".







