Um adolescente, de 16 anos, foi baleado após Show do MC Hariel, em uma praça de eventos de Caraguatatuba (SP), na madugada deste domingo (28). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 00h59 para socorrer a vítima, que não teve o nome divulgado.
"A Vítima Masculina 16 anos. Consciente, porém desorientado, foi baleado no braço, tendo o projétil transfixado e aparentemente alojou-se no tórax. A vitima estava apresentando hemorragia próximo a axila", diz a nota dos bombeiros.
Ainda segundo a corporação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas não houve retorno, sendo o jovem atendido e transportado pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.
A vítima foi encaminhada Santa Casa de Caraguatatuba, ficando sob cuidados médicos. Não há informações atuzaliadas sobre o estado de saúde do adolescente.