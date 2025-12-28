Reprodução A apresentação acontecia em uma praça de eventos de Caraguatatuba

Um adolescente, de 16 anos, foi baleado após Show do MC Hariel, em uma praça de eventos de Caraguatatuba (SP), na madugada deste domingo (28). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 00h59 para socorrer a vítima, que não teve o nome divulgado.



"A Vítima Masculina 16 anos. Consciente, porém desorientado, foi baleado no braço, tendo o projétil transfixado e aparentemente alojou-se no tórax. A vitima estava apresentando hemorragia próximo a axila", diz a nota dos bombeiros.

Ainda segundo a corporação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas não houve retorno, sendo o jovem atendido e transportado pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

A vítima foi encaminhada Santa Casa de Caraguatatuba, ficando sob cuidados médicos. Não há informações atuzaliadas sobre o estado de saúde do adolescente.



