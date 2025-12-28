Unsplash A medida vai até 7 de janeiro

A partir desta segunda-feira (29), a Linha 11 Coral da CPTM terá trecho interditado para obras do metrô. A interdição parcial, segundo informações do governo de São Paulo, vai até 7 de janeiro de 2026.



Com as obras, os passageiros devem usar a Linha 3-Vermelha do metrô, com integração gratuita nessas estações, podendo retornar à Linha 11-Coral em qualquer um dos dois pontos.

Ainda conforme a gestão estadual, durante a interdição, as integrações com a Linha 3-Vermelha estarão abertas a partir das 4h. Além disso, entre 4h e 4h40, essa linha funcionará apenas no trecho entre Corinthians-Itaquera e Tatuapé. Após esse horário, passará a operar completamente.

Interdição e reforço

A interdição, que tem início nesta segunda-feira (29), é devido à passagem da tuneladora Shield, popularmente conhecida como Tatuzão, responsável pela escavação dos túneis da ampliação da Linha 2-Verde.

De acordo com o governo de São Paulo, de amanhã até 31 de dezembro e do dia 5 a 7 de janeiro haverá reforço no atendimento aos passageiros, que contará com ônibus gratuitos nos horários de pico, realizando o trajeto entre Tatuapé e Corinthians-Itaquera pela Radial Leste.

Atualizações sobre a interdição parcial serão comunicadas nos canais oficiais do metrô e da CPTM.











