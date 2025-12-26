Reprodução/Tânia Rêgo/Agência Brasil Feriado de Natal foi marcado por feminicídios em diferentes regiões do Brasil.

O feriado de Natal foi marcado pelo assassinato de mulheres em diferentes estados do país. Na maioria dos casos ocorridos entre os dia 24 e 25 de dezembro, os suspeitos dos crimes são os companheiros das vítimas.

Leia mais notícias sobre feminicídio: Homem mata empresária por não aceitar fim da relação

Mulher é morta pelo companheiro em Piracicaba

Uma mulher foi morta pelo companheiro na manhã desta quinta-feira (25), em Piracicaba, no interior de São Paulo. O suspeito, Carlos Antonio Ferreira Amaro, de 48 anos, atingiu a vítima, identificada como Pâmela Stefani Garcia, de 29 anos, com golpes de faca.

O crime ocorreu dentro da casa da vítima, onde seu irmão a encontrou ferida e despida, gritando por socorro. o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a mulher não resistiu aos ferimentos.

Após cometer o crime, o suspeito fugiu do local, mas foi capturado pela Guarda Civil Municipal (GCM) do município posteriormente. Segundo a corporação, o crime foi motivado por ciúmes.

Mulher é assassinada e tem casa incendiada no Rio de Janeiro

Ainda na véspera de Natal, uma mulher identificada como Sabina Saron Camilo Mates foi encontrada morta em sua casa, no Centro do Rio de Janeiro. O corpo da vítima apresentava ferimentos causados por faca.

Inicialmente, policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de incêndio no imóvel, mas não foram constatados sinais de fogo ou queimaduras no corpo da vítima. A motivação e autoria do crime seguem sob investigação.





Homem mata esposa e depois tenta tirar a própria vida em João Pessoa

Na madrugada de 25 de dezembro, uma mulher de 60 anos foi morta pelo marido dentro da residência do casal, em João Pessoa. A vítima foi atingida por cinco golpes de faca no tórax, no pescoço e nos braços. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após cometer o crime, o suspeito atentou contra sua própria vida. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital de Trauma de João Pessoa, onde permanece internado sob custódia da polícia.

Marido é suspeito de matar esposa a tiros em Mangaratiba

Thamires Galvão Marques da Silva foi encontrada sem vida na Praia do Saco, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A vítima foi morta a tiros. De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito é o companheiro da mulher, que fugiu antes da chegada dos agentes. A Polícia Civil investiga o caso para apurar a autoria do crime.

Mulher é encontrada morta em Guarulhos; ex-companheiro é o principal suspeito

No bairro dos Pimentas, em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, uma mulher de 40 anos foi encontrada morta na tarde desta quinta-feira (25). A vítima, identificada como Tatiana Aparecida Vieira, foi localizada no interior da casa onde morava, com ferimentos na região do rosto e do pescoço.

O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, com quem, segundo informações colhidas pela Polícia Militar, mantinha um relacionamento marcado por conflitos. A mulher possuía, inclusive, uma medida protetiva contra o suspeito.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o homem passou a noite anterior na residência da vítima e foi embora antes da chegada da polícia. Ele não foi localizado até o fim do registro da ocorrência.

O caso foi registrado como feminicídio e o setor de homicídios foi acionado para dar continuidade às investigações.



Companheiro esfaqueia esposa até a morte em Inhoaíba

Letícia de Sousa Braga foi morta a facadas nesta quinta-feira (26), em Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A vítima chegou a ser socorrida e levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.

O principal suspeito do crime é o marido da vítima, que foi agredido por vizinhos e, posteriormente, levado a uma unidade de saúde. Ele segue em observação, custodiado pelas autoridades.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Mulher arrastada na Marginal Tietê morre após quase um mês no hospital

Tainara Souza Santos, de 30 anos, morreu na noite desta quarta-feira (24), após quase um mês internada em estado grave. Ela foi atropelada e arrastada por quase um quilômetro na Marginal Tietê, Zona Norte de São Paulo. O crime ocorreu no dia 29 de novembro.

O suspeito do crime é um ex-ficante da jovem, identificado como Douglas Alves da Silva. Ele foi preso no dia 30 de novembro, após trocar tiros com a polícia em um hotel na Vila Prudente, na zona leste da capital paulista.

Tainara morreu em decorrência da amputação das duas pernas, resultado das lesões sofridas no atropelamento.

A violência letal contra as mulheres aumentou em 2025

De acordo com os dados preliminares do Monitor de Feminicídios no Brasil (MFB), divulgados pelo Laboratório de Estudos de Feminicídios (Lesfem), no dia 10 de dezembro, 5.582 feminicídios foram consumados e tentados no Brasil entre janeiro e outubro de 2025, resultando em uma taxa anualizada de 5,12 feminicídios por 100 mil mulheres.

Os dados da pesquisa foram têm como base notícias identificadas diariamente pela equipe do MFB. O levantamento aponta que 68,2% dos casos registrados foram consumados, enquanto 31,48% foram tentativas.

Os números revelam um aumento significativo na violência letal contra mulheres quando comparados ao mesmo período de 2024, que teve 1859 feminicídios consumados e 2286 tentativas.