A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) voltou ao centro cirúrgico neste sábado (27) para realizar o bloqueio do nervo frênico, procedimento que tem o objetivo de aliviar as crises de soluços persistentes que afetam o ex-presidente.

A ex-primeira-dama utilizou as redes sociais para informar aos eleitores do político sobre o procedimento e pediu orações para o marido.

"Meu amor acabou de ir para o centro cirúrgico para realizar o bloqueio do nervo frênico. Peço que intercedam em oração para mais um procedimento, para que seja exitoso e traga alívio definitivo. Já são nove meses de luta e de angústia com soluços diários."





Este é o segundo procedimento cirúrgico a que Bolsonaro é submetido em menos de uma semana. Na manhã desta quinta-feira (25), ele passou por uma cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal bilateral. Segundo boletim médico divulgado pelo hospital onde ele está internado, não houve complicações, e a previsão é de que permaneça internado por cerca de uma semana.