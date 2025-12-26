Reprodução/Rede X Bolsonaro passou por cirurgia na manhã desta quinta-feira (25)





“Passou bem, teve um pouco de soluços, dor controlada com analgésicos", disse o cirurgião -geral Cláudio Birolini, responsável pela cirurgia realizada no ex-presidente Jair Bolsonaro nesta sexta -feira (26), ao Jornal O GLOBO, dia de Natal, no hospital DF Star, em Brasília.

Segundo o médico, o quadro clínico no pós-operatório imediato é estável. A cirurgia para correção de uma hérnia inguinal bilateral começou por volta das 9h15 e terminou pouco antes das 13h, com duração aproximada de três horas e meia. O procedimento foi feito sob anestesia geral e transcorreu sem intercorrências, conforme o previsto pela equipe.

Apesar de classificada como eletiva, a intervenção foi indicada para evitar o agravamento do quadro e possíveis complicações. Após a cirurgia, Bolsonaro foi encaminhado diretamente ao quarto, sem necessidade de internação em UTI, permanecendo acordado e comunicativo.

De acordo com Birolini, o pós-operatório inclui controle rigoroso da dor, fisioterapia para mobilização precoce e medidas para prevenir complicações como trombose venosa profunda e problemas respiratórios. A expectativa é que o ex-presidente permaneça internado entre cinco e sete dias, a depender da evolução clínica.

A equipe médica também segue monitorando os episódios de soluços persistentes apresentados por Bolsonaro nos últimos meses. Inicialmente, chegou a ser considerada a realização de um bloqueio anestésico do nervo frênico, mas, após avaliação direta, os médicos optaram por uma conduta conservadora, com intensificação do tratamento medicamentoso e ajustes na dieta.

Segundo os profissionais, não há indicação de complicações neurológicas associadas ao sintoma até o momento. Exames complementares poderão ser realizados durante a internação, caso necessário.

Bolsonaro foi internado na quarta-feira para exames e preparo pré-operatório. A hospitalização foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após perícia da Polícia Federal apontar a necessidade da cirurgia. Durante a internação, o ex-presidente está acompanhado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.