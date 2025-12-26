Lula Marques/ Agência Brasil - 20/06/2023 Ex-PRF, Silvinei Vasques foi preso preventivamente em operação que apura supostas interferências nas eleições de 2022

Alexandre de Moraes não tem descanso nem no recesso de Natal.

Às 23h do dia 25 de dezembro, uma equipe da Polícia Federal foi até o endereço do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques, em Santa Catarina, e não o encontrou.

O sinal GPS da tornozeleira eletrônica do agente condenado por participar da trama golpista deixou de emitir sinal naquele dia. Foi o alerta de que algo estranho estava acontecendo.

Vasques foi encontrado no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, no Paraguai – a centenas de quilômetros de onde deveria estar.

Ele aguardava com o equipamento o transito em julgado da sentença que o sentenciou a 24 anos e seis meses de prisão por escalar a PRF para prejudicar o deslocamento de eleitores em cidades do Nordeste, onde Lula (PT) era favorito na disputa em 2022.

O ex-chefe da PRF estava com documentos falsificados e pretendia fugir para El Salvador, do extremista Nayib Bukele.

Silvinei Vasques repete, assim, o modus operandi dos comparsas bolsonaristas que fugiram para o exterior para escapar da cadeia. Na lista estão os ex-deputados Carla Zambelli, foragida na Itália, e Alexandre Ramagem, nos Estados Unidos.

A trama reforça a suspeita de que o chefe da quadrilha, Jair Bolsonaro, não danificou a tornozeleira eletrônica apenas por curiosidade, como alegou, mas porque provavelmente sonhava com um abrigo em um país ou embaixada aliada. Moraes tinha razão em não correr o risco e mandar prender o ex-presidente assim que o sinal deixou de apitar.

Até agora o STF condenou 29 acusados pela trama golpista – e só os do núcleo crucial começaram a cumprir a pena. Todo alerta sobre os demais é pouco.

