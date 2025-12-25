Reprodução/PCPB Mulher é morta a facadas em dia de natal em João Pessoa; companheiro é suspeito.

Uma mulher de 60 anos foi morta a facadas na madrugada desta quinta-feira (25), no Bairro do Gramame, em João Pessoa. De acordo com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) do estado, o suspeito é o companheiro da vítima, que tentou tirar a própria vida após praticar o crime.

A mulher, identificada como Marlucia Barbalho Soares, foi atingida por cinco golpes de arma branca, sofrendo ferimentos no tórax, pescoço e nos braços. Segundo o Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC/PB), o crime ocorreu por volta das 3h da manhã, na residência onde o casal morava. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Conforme a DEAM, após cometer o crime, o suspeito tentou tirar sua própria vida. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao Trauma de João Pessoa, onde permanece internado custodiado pelas autoridades.





O corpo da vítima, natural de Vila Flor, no Rio Grande do Norte, foi liberado às 14h e será sepultado no cemitério do Cristo, em João Pessoa.