O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDF) concedeu ao menino, de 4 anos, agredido pelo auditor da Controladoria-Geral da União (CGU), David Cosac Junior, medidas protetivas de urgências. A decisão foi expedida na noite da última quinta-feira (25). 

Segundo o documento, ao qual o Portal iG teve acesso, o David Cosac está proibido de se aproximar da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 metros de distância;  ter contato com a criança por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e entre outros e  frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica do menino. 

Na sentença, a juíza Roberta Cordeiro de Melo Magalhães ressalta que o descumprimento das medidas protetivas será caracterizado como crime,  previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, e o agressor poderá ser preso preventivamente.

Relembre o caso

David Cosac Júnior  foi flagrado agredindo a ex-namorada e o filho dela, de 4 anos, no estacionamento de um prédio residencial em Águas Claras, no Distrito Federal. 

O caso aconteceu no dia 7 de dezembro. Contudo, os registro das câmeras de segurança foram divulgadas na última quarta-feira (24). Nas imagens é possível ver David e as duas vítimas aguardando o elevador e, em seguida, as agressões com tapas e socos acontecem.

O que diz a CGU

Mediante nota, o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), V inícius Marques de Carvalho, afirmou que  recebeu com "indignação"  as informações e imagens da agressão. " Os fatos são gravíssimos e inaceitáveis", salinetou. 

No comunicado, o ministro ressalta que  CGU adotou providências imediatas. Além disso, Carvalho determinou o encaminhamento do caso à Corregedoria-Geral da União (CRG)  e à Comissão de Ética da CGU para  apuração dos fatos

Ademais, houve a  revogação imediata  da designação do supeito como substituto eventual da chefia imediata e proibição de ingresso  do servidor nos prédios da Controladoria-Geral da União, enquanto acontece o processo de apuração.

"A CGU vai acompanhar o caso e adotar todas as providências cabíveis dentro das próprias atribuições, com rigor, responsabilidade e respeito ao devido processo legal", finaliza o ministro. 

Lula pediu expulsão do servidor

presidente  Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu a expulsão do auditor da Controladoria-Geral da União (CGU), David Cosac Júnior, que agrediu com socos e tapas uma mulher e o filho dela, de 4 anos.

O pedido foi através de uma publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira (25). Na postagem, o Chefe do Executivo disse que a postura do servidor da CGU é " inadmissível e precisa de uma resposta firme do Poder Público, considerando tratar-se um servidor federal". 




