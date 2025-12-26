Reprodução/Instagram Tainara Souza Santos, de 30 anos, morreu após amputações





“Hoje será o dia da despedida mais dolorosa da minha vida, mas agora é justiça por ela e por todas as mulheres.” A frase é da mãe de Tainara Souza, Lúcia Aparecida da Silva, que usou as redes sociais para se despedir da filha e cobrar responsabilização pelo crime que levou à sua morte.

Tainara morreu na quinta-feira (25), após permanecer 25 dias internada em hospitais de São Paulo. O velório e o sepultamento acontecem nesta sexta-feira no Cemitério São Pedro, em Vila Alpina, com início previsto para as 8h, segundo a família.

Na publicação, Lúcia afirmou que amará a filha até o “último suspiro” e pediu que Tainara seja lembrada pela alegria e pelo sorriso. “Lembrem dela com aquele sorriso, a alegria que ela deixou”, escreveu. A mãe também destacou que seguirá lutando por justiça, não apenas pela filha, mas por outras mulheres vítimas de violência.

Tainara foi atropelada pelo ex-companheiro no dia 29 de novembro e arrastada até a Marginal Tietê. Durante a internação, passou por cinco cirurgias, incluindo duas amputações. Ela morreu na véspera de Natal.

O suspeito, Douglas Alves da Silva, foi preso dias após o crime. Com a morte da vítima, a Polícia Civil atualizou a natureza do caso para feminicídio consumado. A investigação segue sob responsabilidade do 73º Distrito Policial (Jaçanã).

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a prisão preventiva do acusado já havia sido decretada e que ele permanece detido em uma unidade da Secretaria de Administração Penitenciária. A SSP reforçou que, desde o início, a apuração apontou para uma ação dolosa.

Tainara deixa dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 7. Ainda não há definição sobre quais qualificadoras serão incluídas na acusação formal contra o suspeito.