Bolsonaro passou por cirurgia na manhã desta quinta-feira (25)
Reprodução/Rede X
Bolsonaro passou por cirurgia na manhã desta quinta-feira (25)

Carlos Bolsonaro (PL) publicou, na tarde desta quinta-feira (25), a foto do pai no hopital após cirurgia para retirada de uma hérnia inguinal bilateral na manhã de hoje. Na postagem, o ex-vereador afirmou que os médicos avaliam que o ex-presidente, Jair Bolsonaro, seja submetido a um novo procedimento

"Estar ao seu lado certamente lhe faz bem, mas o que se impõe ao redor é nitidamente intimidatório e proposital. Enquanto isso, os médicos seguem acompanhando o quadro pós-operatório, avaliando inclusive a necessidade de novo procedimento em razão dos soluços persistentes", escreveu. 

Leia mais sobre a cirurgia:  Michelle diz que cirurgia de Bolsonaro terminou "com sucesso"

Carlos aproveitou para tecer críticas sobre a logística de vigilância durante o período de internação do ex-mandatário no Hospital DF Star, em Brasília. A medida foi imposta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. 

"É impossível não se perguntar como um homem de 70 anos consegue resistir a praticamente uma cirurgia por ano, além de tudo o que vem sendo submetido desde a primeira tentativa de tirar-lhe a vida. De ontem para hoje, chegaram ao absurdo de proibir o acompanhamento até com relógio no pulso, mantendo uma rotina de restrições que todos já conhecem e que se repete dia após dia", disse. 

Confira a publicação: 




Pós-cirurgia

No final da tarde de hoje (25), a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, divulgou nota assinada pelo médicos que acompanham o marido. No comunicado, os profissinais afirmam que a cirurgia foi realizada dentro do previsto, sem intecorrências

Conforme a publicação, o ex-presidente deve seguir em cuidados pós-operatórios, que incluem  analgesia, fisioterapia motora e prevenção a trombose venosa. 

"No memento, encontra-se em otimzação do tratamento clínico de soluços, devendo ser reavaliada a necessidade do procedimento intervencionista nos próximos dias", finaliza a nota. 




    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2025-12-25/carlos-bolsonaro-posta-foto-do-pai-em-hospital-e-fala-em-novo-procedimento.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes