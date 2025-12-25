Reprodução/Rede X Bolsonaro passou por cirurgia na manhã desta quinta-feira (25)

Carlos Bolsonaro (PL) publicou, na tarde desta quinta-feira (25), a foto do pai no hopital após cirurgia para retirada de uma hérnia inguinal bilateral na manhã de hoje. Na postagem, o ex-vereador afirmou que os médicos avaliam que o ex-presidente, Jair Bolsonaro, seja submetido a um novo procedimento.



"Estar ao seu lado certamente lhe faz bem, mas o que se impõe ao redor é nitidamente intimidatório e proposital. Enquanto isso, os médicos seguem acompanhando o quadro pós-operatório, avaliando inclusive a necessidade de novo procedimento em razão dos soluços persistentes", escreveu.

Leia mais sobre a cirurgia: Michelle diz que cirurgia de Bolsonaro terminou "com sucesso"



Carlos aproveitou para tecer críticas sobre a logística de vigilância durante o período de internação do ex-mandatário no Hospital DF Star, em Brasília. A medida foi imposta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

"É impossível não se perguntar como um homem de 70 anos consegue resistir a praticamente uma cirurgia por ano, além de tudo o que vem sendo submetido desde a primeira tentativa de tirar-lhe a vida. De ontem para hoje, chegaram ao absurdo de proibir o acompanhamento até com relógio no pulso, mantendo uma rotina de restrições que todos já conhecem e que se repete dia após dia", disse.

Confira a publicação:

Acompanho a internação para a oitava cirurgia decorrente da tentativa de assassinato contra o presidente @jairbolsonaro, praticada por um antigo filiado a partido aliado de Lula. Confesso que, desta vez, o número de policiais mobilizados para acompanhar o procedimento e toda a… pic.twitter.com/AoyYvfJToE — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) December 25, 2025













Pós-cirurgia

No final da tarde de hoje (25), a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, divulgou nota assinada pelo médicos que acompanham o marido. No comunicado, os profissinais afirmam que a cirurgia foi realizada dentro do previsto, sem intecorrências.

Conforme a publicação, o ex-presidente deve seguir em cuidados pós-operatórios, que incluem analgesia, fisioterapia motora e prevenção a trombose venosa.

"No memento, encontra-se em otimzação do tratamento clínico de soluços, devendo ser reavaliada a necessidade do procedimento intervencionista nos próximos dias", finaliza a nota.











