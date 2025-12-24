Pixabay Praia





Em 2025, as praias do Brasil atingiram o pior índice de qualidade dos últimos 10 anos. Somente 30,2% de trechos monitorados apresentaram condições adequadas para banho durante todo ano. Os dados são do levantamento realizado pela Folha de São Paulo.

Ao todo, 253 praias são apropriadas, enquanto 143 foram classificadas como ruins e 136 como péssimas durante o período de novembro de 2024 a outubro de 2025.

Litoral paulista tem 23 praias impróprias

Na última segunda-feira (22), a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) informou, mediante boletim de balneabilidade, apontou que 23 praias do litoral de São Paulo estão impróprias para banho.

Ao todo, 175 praias foram analisadas. Além disso, segundo a Cetesb, o maior quantitativo de trechos impróprios estão concentrados em Santos.

Confira a lista completa:

Ubatuba

- Itaguá - Av. Leovegildo, 240

- Itaguá - Av. Leovegildo, 1724

Caraguatatuba

- Indaiá

São Sebastião

- São Francisco

Ilhabela

- Itaquanduba

- Portinho

Guarujá

- Enseada - Av. Santa Maria

Santos

- Ponta da Praia

- Aparecida

- Embaré

- Boqueirão

- Gonzaga

José Menino - R. Olavo Bilac

São Vicente

- Praia da Divisa

- Milionários

- Gonzaguinha

- Prainha

Praia Grande

- Canto do Forte

- Vila Mirim

- Maracanã

- Jardim Solemar

Itanhaém

Jardim Cibratel

Peruíbe

- Bal. São João Batista

Em PE, sete praias estão impróprias para banho

Sete praias do litoral pernambucano estão impróprias para banho, conforme o informativo da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) divulgado na última terça-feira (23) . A maiorias delas está localizada em Olinda, no Grande Recife.

Segundo o órgão, a classificação das praias é baseada no que está estabelecido na Resolução CONAMA Nº 274/00, que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade.

Veja as praias impróprias do litiral pernambucano:

Itamaracá

-Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros

- Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar

Paulista

- Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos Nº 190 (Cond. Roberto Barbosa)

Olinda

- Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce

- Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos CORREIOS

- Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres

Recife

- Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano)



