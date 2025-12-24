Reprodução/Rede X Medida foi aplicada no Singapura Shopping

O Singapura Shopping, localizado em Caldas Novas (GO), passou a proibir os clientes de mascar chiclete dentro do centro comercial. Placas instaladas em diversas partes do empreendimento informam sobre proibição.

Divulgação/Singapura Shopping Placas espalhadas pelo estabelecimento informam sobre a medida





































Mediante nota, o Singapura Shopping explica que a medida busca preservar a higiene, a limpeza e o bom uso das áreas comuns, principalmente nas calçadas, áreas externas e praça de alimentação.

Além disso, o centro comercial salienta que o descarte incorreto do chiclete causa danos recorrentes ao piso, dificultando a higiene e causando impacto visual, como também sanitário.

O Singapura Shopping também ressalta que a proibição não é de caráter punitivo, mas educadivo, cujo objetivo visa a melhoria da experiência dos clientes, logistas, trabalhadores em um ambiente limpo e seguro.























