Reprodução/Rede X
O Singapura Shopping, localizado em Caldas Novas (GO), passou a proibir os clientes de mascar chiclete dentro do centro comercial. Placas instaladas em diversas partes do empreendimento informam sobre proibição.

Divulgação/Singapura Shopping
Placas espalhadas pelo estabelecimento informam sobre a medida










Mediante nota, o Singapura Shopping explica que a medida  busca preservar a higiene, a limpeza e o bom uso das áreas comuns, principalmente nas calçadas, áreas externas e praça de alimentação.

Além disso, o centro comercial salienta que o descarte incorreto do chiclete causa danos recorrentes ao piso, dificultando a higiene e causando impacto visual, como também sanitário. 

O Singapura Shopping também ressalta que a proibição não é de caráter punitivo, mas educadivo, cujo objetivo visa a melhoria da experiência dos clientes, logistas, trabalhadores em um ambiente limpo e seguro. 







