Reprodução/Metsul Mapa meteorológico que mostra o rio atmosférico

A atuação de um rio atmosférico no Sul do Brasil, com maior intensidade sobre o Rio Grande do Sul, tem provocado volumes extremos de chuva desde o último domingo (20). Em apenas três dias, diversos municípios gaúchos registraram acumulados superiores a 200 milímetros, causando alagamentos, enxurradas e inundações repentinas, com transbordamento de rios, arroios e córregos.

Dados de estações meteorológicas indicam que, entre domingo (20) e terça-feira (23), choveu 245 mm em Giruá, 239 mm em São Paulo das Missões, 238 mm em Santo Cristo, 230 mm em Campina das Missões, 227 mm em Porto Xavier e 204 mm em Porto Vera Cruz. Outros municípios também tiveram volumes muito elevados, como Garruchos (190 mm), Não-Me-Toque e Ijuí (174 mm), Santo Ângelo (169 mm), Pontão (164 mm) e Panambi (146 mm), além de dezenas de cidades com acumulados acima de 100 mm no mesmo período.

Rio atmosférico

A chuva excessiva, que vinha sendo alertada de forma reiterada pela MetSul Meteorologia, é resultado de um rio atmosférico, uma extensa faixa de ar quente e extremamente úmido que transporta grandes quantidades de vapor d’água da região amazônica em direção ao Sul do país.

O fenômeno está associado a um bloqueio atmosférico e à atuação de um Vórtice Ciclônico em Altos Níveis da Atmosfera (VCAN) sobre o Centro do Brasil, que mantém o fluxo de umidade canalizado para o território gaúcho.

Conhecidos também como “rios voadores”, esses sistemas podem transportar volumes de umidade equivalentes ao fluxo de grandes rios na superfície, favorecendo chuvas persistentes e volumosas.

Projeções de modelos meteorológicos indicam que o rio atmosférico deve persistir entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina ao menos até o início da próxima semana, com maior intensidade sobre o território gaúcho e possibilidade de fortalecimento no fim de semana.

Com isso, o tempo não deve se firmar no Rio Grande do Sul até pelo menos domingo (28) ou segunda-feira (29). Embora não chova de forma contínua em todas as cidades, a previsão indica alternância entre períodos de sol, calor, nebulosidade e novos episódios de chuva localmente forte a intensa.

A manutenção do rio atmosférico sob uma massa de ar quente aumenta o risco de novos temporais isolados, com rajadas de vento e eventual queda de granizo, além de volumes elevados em curto espaço de tempo.

