Prefeitura de Farroupilha Farroupilha após a destruição

A tarde de terça-feira (23) em Farroupilha, na Serra Gaúcha, foi marcada pela passagem de um tornado, confirmado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul. O fenômeno ocorreu durante um período de chuvas intensas e ventos fortes e provocou danos em diferentes pontos do município, principalmente na localidade de Vila Rica.

De acordo com a Defesa Civil, cerca de 15 casas tiveram os telhados arrancados e uma escola de ensino fundamental também sofreu danos na cobertura. No momento do temporal, a unidade de ensino estava desocupada. Apesar da força do fenômeno, não há registro de feridos até agora.

O coordenador da Defesa Civil de Farroupilha, Fabio de Arruda Mezadri, afirmou ao portal g1 que houve queda de postes, destelhamentos e pessoas temporariamente desabrigadas. Segundo ele, as equipes seguem em atendimento para verificar a necessidade de acolhimento e apoio por parte do município às famílias atingidas.

Imagens aéreas indicam que a tempestade avançou rapidamente pela região, com ventos que podem ter superado os 100 km/h, caracterizando um tornado de curta duração.

Árvores de grande porte caíram em diversos pontos da cidade, como na Rua Pedro Antonello, acesso ao bairro Primeiro de Maio, e em uma estrada da comunidade de São Luiz. No bairro Imigrante, equipes de emergência atenderam ocorrências de destelhamento em uma residência e em um prédio residencial na Rua Luis Sebben.

O alerta da Defesa Civil se estende a praticamente todo o Rio Grande do Sul, já que instabilidades com chuva moderada a forte devem persistir ao longo da véspera de Natal. Desde segunda-feira (22), ao menos outros 17 municípios do estado registraram prejuízos provocados por chuva intensa e ventos fortes.

Entre as cidades afetadas estão Cândido Godoy, onde pontilhões e pontes ficaram parcialmente submersos, levando à interdição de estradas vicinais, e Campos Borges, que registrou acúmulo de água em vias, obstrução de estradas e casas atingidas. Em Erval Seco, ruas e pontilhões ficaram alagados em cerca de 30 minutos, comprometendo a circulação.

Em Frederico Westphalen, o sistema de escoamento não suportou o volume de chuva, resultando em alagamentos de residências e estabelecimentos comerciais. Pelo menos 18 casas e sete comércios foram afetados.

O Corpo de Bombeiros precisou intervir para liberar a água represada, e não houve feridos. Outras cidades como Gaurama, Lajeado do Bugre, Porto Lucena, Porto Vera Cruz, Roque Gonzales, Rondinha, Sananduva e Santa Rosa também registraram danos, incluindo alagamentos, quedas de árvores, prejuízos em lavouras e retirada preventiva de famílias.

Segundo a Defesa Civil estadual, o cenário reforça a necessidade de atenção redobrada nos próximos dias, diante da manutenção das instabilidades atmosféricas e do risco de novos temporais em diferentes regiões do Rio Grande do Sul.