Secom Governo do Paraná Ratinho aparece como o governador mais bem avaliado do Brasil aponta Real Big Data

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), encerra 2025 no topo da avaliação popular entre os chefes de Executivos estaduais do Brasil. Levantamento realizado pela Real Time Big Data em 20 estados, entre novembro e dezembro, mostra que ele alcançou 85% de aprovação entre os paranaenses após sete anos de gestão.

O índice coloca Ratinho Jr. à frente de governadores cotados como possíveis adversários do PT e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa presidencial de 2026. O desempenho é visto como um dos principais trunfos do PSD nas negociações para a formação de chapas no próximo ano.

Entre os governadores do Sul e do Sudeste, nenhum se aproxima do patamar registrado no Paraná. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas aparece com 60% de aprovação, enquanto Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, soma 62%. O nome mais próximo de Ratinho Jr. é o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que registra 75%.

Além do paranaense, Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás, também figura entre os mais bem avaliados do país. Na outra ponta do ranking, os piores índices de aprovação concentram-se nas regiões Norte e Nordeste. Wilson Lima (União Brasil), do Amazonas, tem 40%, enquanto Fátima Bezerra (PT), do Rio Grande do Norte, aparece com apenas 29%.

A pesquisa da Real Time Big Data reforça o protagonismo de Ratinho Jr. no cenário político nacional às vésperas do calendário eleitoral de 2026 e amplia seu peso nas articulações partidárias para o próximo ciclo eleitoral.



Confira o ranking: