Reprodução/Rede X Imagens da câmera de segurança registraram o momento

Um homem, de 51 anos, morreu após ser atingido por um disparo acidental em um clube de tiro, localizado em São Paulo, na noite da última terça-feira (16).

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), enviadas ao Portal iG, o autor do disparo, de 65 anos, foi preso em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar .



Ainda segundo a pasta, o caso foi registrado no 72º Distrito Policial (Vila Penteado), que solicitou uma perícia no clube de tiro e a arma foi apreendida.

O que aconteceu

Na noite da última terça-feira (16), um homem, de 65 anos, levou para o clube de tiro, localizado na Rua Professora Romilde Nogueira de Sá, na zona norte da capital paulista, uma Tauros G3 de sua propriedade.

Em depoimento, ele alegou que, antes de sair de casa, teria retirado o carregador com munições e o substituiu por um descarregado. No local do ocorrido, o suspeito manuseava o armamento quando ele disparou. O tiro atingiu o coração da vítima, que morreu no local.

Ainda na oitiva, o autor do disparo alegou que, na ocasião, não chegou a verificar se havia munição na Tauros. Ele foi liberado após pagamento de fiança.











