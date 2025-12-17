Reprodução/Governo do Estado do Ceará Mãe é presa suspeita de matar filha de 1 ano e 6 meses a facadas.

Uma mulher de 32 anos, foi presa em flagrante suspeita de ter assassinado a própria filha, uma bebê de um ano e 6 meses, a facadas. O caso foi registrado na cidade de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

Leia mais notícias sobre o Ceará: Operação apreende mais de 21 mil litros de bebidas no Ceará

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a prisão foi efetuada pela Polícia Civil do Ceará(PC-CE). Também participaram da ação equipes da Polícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e da Polícia Militar do estado (PM-CE).





O caso foi registrado como homicídio doloso - quando há a intenção de matar - na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia.

Segundo o Atlas da Violência 2025, no período compreendido entre 2013 e 2023, 2.124 crianças de 0 a 4 anos foram vítimas de homicídio. Nesse mesmo período foram vitimadas 6.480 crianças entre 5 e 14 anos e 90.399 adolescentes entre 15 e 19 anos.