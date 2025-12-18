Reprodução/redes sociais Christina Chambers era repórter de TV de um canal filiado à Fox

Uma repórter de TV esportiva dos EUA foi encontrada morta ao lado do marido e dentro da própria casa, no estado norte-americano do Alabama, na manhã de terça-feira (16). O filho de três anos do casal estava no local e foi resgatado sem ferimentos.

Os corpos foram descobertos pelo sogro da jornalista, após ir até a casa e ser recebido pela própria criança. Segundo a imprensa local, a polícia trabalha com a hipótese de homicídio seguido de suicídio.

Mortos com tiros

Casada com Johnny Rimes e mãe de um menino, a repórter e o marido foram encontrados com marcas de tiro





Christina Chambers, ex-repórter esportiva da emissora WBRC 6, e o marido, Johnny Rimes, foram encontrados mortos na residência da família, na cidade de Hoover, pouco depois das 9h de terça.

De acordo com o Departamento de Polícia local, ambos apresentavam ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Ainda não está claro quem teria atirado e qual a motivação do crime.

Um vizinho relatou à revista People que o pai de Johnny foi até a residência para verificar se estava tudo bem, depois que o casal não compareceu a um compromisso da igreja. No local, ele teria sido recebido pela criança e, em seguida, encontrado os corpos. As investigações seguem em andamento.

Quem era Christina Chambers?

Christina Chambers ingressou no canal WBRC 6 em 2015 e se tornou um dos principais nomes do quadro “Sideline”, dedicado à cobertura esportiva local com transmissões ao vivo diretamente dos campos. Ela também participou de outras áreas da editoria esportiva, incluindo a cobertura de maratonas — algumas delas disputadas pela própria repórter.

Além da carreira como repórter, Christina se dedicava como professora de jornalismo televisivo na Thompson High School, e era bastante respeitada pela comunidade escolar, de acordo com o NY Post.

Em 2021, Chambers passou a se dedicar integralmente ao ensino, mas continuou colaborando como repórter freelancer da WBRC 6 no “Sideline” durante a última temporada de futebol americano.





Em nota, o distrito de ensino de Alabaster destacou as “conexões significativas” construídas por Christina com os alunos e a “dedicação” que ajudou a impulsionar o programa de comunicação da escola.

Apaixonada por corridas de longa distância, a jornalsita participou de diversas maratonas ao redor do mundo e completou três vezes a tradicional Maratona de Boston. Ela planejava disputar a prova pela quarta vez em 2026.