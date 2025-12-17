Reprodução/redes sociais O homem chegou a ser socorrido, mas, devido a gravidade dos ferimento, morreu a caminho do hospital

Um advogado, de 55 anos, morreu após atirar contra policias que tentatvam cumprir mandado de busca e apreensão de uma arma na casa jurista, localizada no bairro de Sanato Amaro, na área central do Recife (PE), na última terça-feira (16).

Conforme informação da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), enviadas ao Portal iG, o homem efetuou disparos de arma de fogo contra o efetivo da Polícia Civil e se recusou a sair da residência. Ainda de acordo com a PMPE, foi montada uma operação integrada para contenção na ocorrência.



"A Polícia Militar de Pernambuco atuou com equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e do 16º BPM. A Polícia Civil esteve com equipes do Departamento da Mulher, do Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e da Coordenação de Recursos Especiais (CORE). Também estiveram envolvidos na operação o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)".

Segundo a Polícia Militar, durante a intervenção, o advogado voltou a efetuar disparos contra a equipe, que revidou os tiros. O homem acabou atingido, sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O que diz o Samu

Mediante nota, o Samu Recife informou que foi acionado, às 12h55 de ontem, para uma ocorrência em Santo Amaro, encontrando no local um homem gravemente ferido por disparo de arma de fogo.

"A equipe atuou, dentro do protocolo de urgência e emergência, realizando procedimentos de reanimação e controle de hemorragias", salienta.

O advogado faleceu durante transferência para o Hospital da Restauração, localizado na área central da capital pernambucana. "Infelizmente, apesar de todos os esforços por parte dos socorristas, o paciente não resistiu e veio a óbito", frisa o Samu.

O caso segue sob i nvestigações na 1ª Delegacia de Polícia de Homicídios, na Zona Oeste do Recife.







