Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Celso Sabino, que deixa o MInistério do Turismo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quarta-feira (17), durante reunião ministerial, a saída de Celso Sabino do Ministério do Turismo.

A saída de Sabino da pasta do Turismo acontece dias após Sabino ter sido expulso de seu partido, o União Brasil, por contrariar uma determinação da legenda e não ter deixado seu cargo no Governo Lula.



O partido que indicou Sabino teria pedido o cargo após o ministro ser expulso da sigla.



O deputado Gustavo Damião, filho do deputado federal Damião Feliciano (União Brasil), que foi secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, deve assumir o cargo.



A indicação de um novo nome por parte da legenda indica que o União deve seguir no governo e abre uma oportunidade para Lula ampliar o eu arco de alianças na corrida ao Planalto.



Sabino compartilhou nas redes sociais registros da última reunião ministerial.

Expulsão

A expulsão de Sabino do União Brasil foi oficializada há quase 10 dias. O partido decidiu que os filiados deveriam deixar seus cargos do Governo Federal até setembro.



Sabino foi informado que o descumprimento seria considerado infração disciplinar, mas decidiu não deixar o cargo de ministro.



Deputado federal licenciado pelo Pará, o ministro atuou na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, no último mês.



Depois disso, acabou sendo expulso por contrariar a determinação do partido.







Na ocasião, nas redes sociais, Celso Sabino comentou o que chamou de “encerramento de ciclo” e agradeceu pelo período em que esteve à frente das atividades.



Disse estar sendo injustiçado e que a decisão do partido era pelo fato de ele "continuar ajudando o Pará". Sabino ainda chegou a reforçar sua atuação voltada ao estado e citou seu movimento de pré-candidatura ao Senado.





