Animal foi capturado pelo Corpo de Bombeiros

Um mulher, de 30 anos, e a filha, 3 anos, foram atacadas por um cachorro da raça pit bull na noite da última terça-feira (16), em São Sebastião do Paraíso (MG). O animal havia sido adotado pela família há um mês

Na noite do ocorrido, a criança brincava com o cachorro no quintal de casa quando foi atacada. Na tentativa de proteger a filha, a mulher também foi atacada pelo cão. As duas conseguiram sair da casa. 

A menina, que teve uma das pernas laceradas, foi socorrida pela tia para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Enquanto a mãe teve ferimentos mais leves, recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi levada à uma unidade de saúde. 

Após o socorro à vítima, o efetivo foi até a residência para capturar o cachorro. O pit bull capturado e levado para um canil municipal.



