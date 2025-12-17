Um mulher, de 30 anos, e a filha, 3 anos, foram atacadas por um cachorro da raça pit bull na noite da última terça-feira (16), em São Sebastião do Paraíso (MG). O animal havia sido adotado pela família há um mês.
Na noite do ocorrido, a criança brincava com o cachorro no quintal de casa quando foi atacada. Na tentativa de proteger a filha, a mulher também foi atacada pelo cão. As duas conseguiram sair da casa.
A menina, que teve uma das pernas laceradas, foi socorrida pela tia para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Enquanto a mãe teve ferimentos mais leves, recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi levada à uma unidade de saúde.
Após o socorro à vítima, o efetivo foi até a residência para capturar o cachorro. O pit bull capturado e levado para um canil municipal.