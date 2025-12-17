Mulher de 32 anos é encontrada morta em freezer de loja

Uma mulher de 32 anos foi encontrada morta dentro de um freezer de uma loja da rede Dollar Tree, em Miami, nos Estados Unidos, no último fim de semana. O caso está sendo investigado pela polícia local, que, até o momento, não trabalha com a hipótese de crime. As informações são do USA Today.
De acordo com o Departamento de Polícia de Miami, um funcionário da loja acionou as autoridades por volta das 8h da manhã de domingo, 14 de dezembro, após localizar o corpo dentro da área descrita como um freezer ou câmara fria do estabelecimento. A vítima foi identificada como Helen Massiell Garay Sanchez.
Segundo os investigadores, não há indícios iniciais de ação criminosa, mas as circunstâncias da morte seguem sob apuração. O Instituto Médico Legal de Miami-Dade informou que, até a terça-feira, 16 de dezembro, a causa e a maneira da morte ainda não haviam sido determinadas.
Procurada, a Dollar Tree não confirmou qual era a relação da mulher com a loja e preferiu não responder a perguntas adicionais. Em nota enviada à imprensa norte-americana, a empresa afirmou que seus “pensamentos estão com a família e os entes queridos da vítima” e destacou que está colaborando integralmente com as autoridades.
Familiares e amigos de Helen Garay Sanchez iniciaram uma campanha de arrecadação de fundos para custear o translado do corpo e o funeral na Nicarágua, país de origem da vítima. Até o dia 16 de dezembro, mais de US$ 13 mil (R$ 71.533,15) já haviam sido arrecadados, de uma meta de US$ 20 mil (R$ 110.051). Os recursos serão destinados às despesas de repatriação, transporte e serviços funerários.
Nas redes sociais, amigos prestaram homenagens. Andrea Tamara Campos, que estudou com Helen na Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, relatou que as duas viveram juntas durante o período universitário. Em publicação no Facebook, Campos afirmou que Garay Sanchez era a única anestesiologista da Nicarágua especializada em cardiopatias congênitas.
Segundo a amiga, Helen estava feliz por viajar a Miami para visitar o pai e tinha retorno previsto para a segunda-feira, 15 de dezembro. Na despedida publicada nas redes sociais, Campos lembrou momentos de convivência, como encontros para beber vinho, dançar, ir ao teatro e jantar juntas, e lamentou a perda da amiga.