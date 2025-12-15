Divulgação/Polícia Federal Operação da PF em São Paulo resultou na prisão de suspeito com cocaína em cadernos

A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem suspeito de tráfico internacional de drogas. Ele transportava cadernos impregnados com cocaína, método utilizado para dificultar a identificação do entorpecente durante fiscalizações.

Segundo a PF, a droga foi trazida da Bolívia para São Paulo por via terrestre e seria enviada posteriormente para a Austrália por meio de serviço de courier. A prisão ocorreu na última sexta-feira (12).

O preso foi encaminhado à Justiça e permanece à disposição das autoridades. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos no esquema, incluindo possíveis remetentes e destinatários da carga ilícita.

Cocaína em Minas Gerais

Este é o segundo caso de tráfico internacional de drogas registrado no mês de dezembro. No início do mês, uma ação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal resultou na apreensão de cerca de 1,2 tonelada de cocaína no Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais.

No caso ocorrido em São Paulo, o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico internacional de drogas.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e apurar a origem e o destino final da droga apreendida.