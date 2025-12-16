Foto: Defensoria Pública do Distrito Federal Ação da Defensoria Pública do DF na Esplanada dos Ministérios, em Brasília

Pacote de serviços gratuitos para população em situação de vulnerabilidade serão ofertados nesta quarta-feira (17) na Esplanada dos Ministérios, em Brasília(DF). A ação, realizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, será das 8h às 14h, em frente à Biblioteca Nacional.

Essa é a última edição do programa “Quarta do Cidadão” da Defensoria neste ano, e terá temática de Natal. Os serviços contemplam atendimentos de saúde, exames de DNA, vagas de emprego, suporte jurídico e muito mais.

Confira todos os atendimentos oferecidos:

- Defensoria Pública do DF: assistência jurídica, atendimento psicossocial (Suap) e exames de DNA gratuitos;

- Secretaria de Justiça e Cidadania: serviços do Na Hora;

- Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda: vagas de emprego, cesta do trabalhador, atendimento ao empregador, CTPS Digital, inscrições e orientações para cursos ofertados pela Sedet-DF, programa PROSPERA (Microcrédito), orientação profissional;

- Polícia Civil: emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN);

- Secretaria de Desenvolvimento Social - senhas limitadas: serviços do Cras;

- Escola de Barbeiros Roberto Ramos: corte de cabelo, barba;

- Caixa Econômica Federal: desbloqueio dos aplicativos Caixa Tem e FGTS, emissão de boletos, cartão social, conta corrente e poupança, consulta ao PIS e ao FGTS, renegociação de dívidas;

- Caesb: distribuição de água potável para a população, serviços de negociação e renegociação de dívidas, alteração de titularidade, suspensão de fornecimento, religação, revisão de conta, agendamento de atendimentos;

- Sesc: van Saúde do Homem, consultas de enfermagem, testes rápidos;

- Secretaria de Saúde: vacinação;

- Neoenergia: esclarecimento de dúvidas, solicitação de serviços;

- Incide – Projeto Visão para Todos: exames de vista;

- Secretaria de Turismo: emissão de carteiras de artesãos e manualistas.