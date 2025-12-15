Divulgação/Agência Minas Instabilidades atuam em grande parte do Brasil

A última semana da primavera começa com tempo instável em grande parte do Brasil. Nesta segunda-feira (15), a combinação entre o avanço de uma frente fria pelo Sul, a atuação de uma área de baixa pressão e o excesso de calor e umidade favorece a formação de nuvens carregadas, pancadas de chuva intensas e temporais em diferentes regiões do país, segundo o Climatempo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para chuvas intensas em uma grande área do país, desde o Amazonas, passando pelos estados do Centro-Oeste e do Sudeste, além do Paraná. Veja a previsão do tempo.

Sul

uma frente fria avança sobre o Sul e provoca chuva em quase toda a região. No Rio Grande do Sul, especialmente no oeste e no interior, a previsão é de chuva moderada a forte, com volumes elevados e risco de temporais.

Na metade oeste de Santa Catarina e do Paraná, assim como no norte paranaense, as pancadas ganham força ao longo do dia. As temperaturas diminuem no sul gaúcho, enquanto o calor ainda predomina em boa parte de Santa Catarina e do Paraná.

Sudeste

Paulo Pinto/Agência Brasil Novas chuvas são previstas para o Brasil





As pancadas atingem a metade sul e o oeste de São Paulo, além do noroeste e de áreas do leste de Minas Gerais no começo desta segunda. Até o fim da manhã, as instabilidades se espalham por todo o estado paulista, por Minas e também pelo Rio de Janeiro, ganhando força à tarde.

Há previsão de chuva moderada a forte, com risco de temporais em vários pontos. No Espírito Santo, chove no sul e no interior, enquanto o norte do estado e o noroeste mineiro seguem com tempo mais firme.

Centro-Oeste

Uma área de baixa pressão sobre o Paraguai mantém o tempo instável, principalmente no Mato Grosso do Sul. A chuva também ganha força ao longo do dia em Mato Grosso e Goiás.

O Climatempo prevê pancadas de chuva moderadas a fortes no noroeste e sudeste de Mato Grosso, em grande parte de Goiás e em Mato Grosso do Sul, com risco de temporais. Apesar da chuva, o calor segue predominando em quase toda a região.

Nordeste

O tempo fica mais firme na maior parte dos estados, mas áreas do Maranhão, do oeste e interior do Piauí e do oeste da Bahia podem registrar chuva moderada a forte em alguns momentos.

A baixa umidade gerou alerta de perigo potencial em quase todos os estados da região, com destaque para o interior do Ceará.





Norte

As pancadas continuam no Amazonas, no oeste e sul do Pará, no norte de Rondônia e em grande parte do Amapá, com chuva moderada a forte e risco de temporais isolados. No Acre, Tocantins e no sul de Roraima, a chuva ocorre de forma mais moderada.

Já no interior, leste e nordeste do Pará, a precipitação é mais fraca. As temperaturas seguem elevadas e o tempo permanece abafado.