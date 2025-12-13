Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas Forte chuva em São Paulo

A Defesa Civil colocou todo o estado de São Paulo em estado de atenção para este fim de semana e o início da próxima semana. O aviso vale para sábado (13), domingo (14) e segunda-feira (15) e aponta para um período de tempo severo, com chuvas intensas, ventos fortes e risco de transtornos, especialmente nas áreas urbanas.



O alerta ganha peso porque a Grande São Paulo ainda sente os reflexos dos temporais registrados desde quarta-feira (10), quando quedas de energia atingiram milhares de moradores. Com o solo encharcado e o sistema elétrico fragilizado, a possibilidade de novos problemas aumenta.



De acordo com os órgãos de monitoramento, o tempo deve seguir instável ao longo do dia, sem horário definido para o início das pancadas. Há previsão de trovoadas, rajadas de vento, raios e até granizo em pontos isolados.



A mudança no tempo é provocada por uma combinação de fatores que já atuam sobre o estado desde a sexta-feira (12). Uma área de baixa pressão, associada a um canal de umidade vindo do interior do país, favorece a formação de nuvens carregadas. Além disso, a aproximação de uma frente fria, prevista para avançar pelo litoral paulista no período da noite, tende a reforçar as chuvas.



Na capital paulista, os volumes previstos são elevados. Somente neste sábado, pode chover até 50 milímetros, distribuídos ao longo do dia. Para o domingo, a estimativa é de mais 25 milímetros, o que representa cerca de um terço da média esperada para todo o mês de dezembro em apenas dois dias.



As rajadas de vento podem alcançar 60 km/h, aumentando o risco de quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia.



A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas alagadas, não se abrigar sob árvores durante tempestades e acompanhar os avisos oficiais.