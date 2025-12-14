Reprodução Imigrante ilegal morde a mão de policial para tentar escapar da prisão

Um agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) foi mordido na mão por um imigrante em situação irregular que resistia à prisão no estado da Louisiana. A informação foi confirmada pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA(DHS). As informações são da Fox News.

De acordo com o órgão, o ataque, classificado como “repugnante”, ocorreu na cidade de Tullos, na região central do estado, e envolveu Maximiliano Perez-Perez. Autoridades divulgaram uma imagem que supostamente mostra a mão do agente do ICE ensanguentada após a agressão.

“Durante a prisão, Perez-Perez tentou fugir empurrando os agentes. Ele usou os dentes como arma e mordeu a mão de um agente do ICE, rompendo a pele e provocando sangramento”, afirmou o DHS em comunicado oficial.

Ainda segundo o departamento, o imigrante ilegal será formalmente acusado de agressão. Em nota, a secretária-adjunta do DHS, Tricia McLaughlin, destacou que os agentes federais enfrentam um aumento expressivo de violência.

“Este criminoso mordeu brutalmente um agente da lei ao tentar evitar a prisão. Nossos agentes estão enfrentando um aumento de 1.150% em agressões e de 8.000% em ameaças de morte”, declarou.

McLaughlin também afirmou que esse tipo de episódio reflete a rotina enfrentada pelos agentes do ICE.

“Essa é a realidade vivida diariamente por quem apenas tenta cumprir a lei. Muitas dessas agressões, incluindo mordidas e atropelamentos com veículos, ocorrem como resultado direto de políticos que defendem cidades-santuário e incentivam imigrantes ilegais a fugir da prisão”, completou.

O DHS informou ainda que Perez-Perez entrou nos Estados Unidos em data e horário desconhecidos e não passou por inspeção nem recebeu autorização de um agente de imigração.

A divulgação do caso coincidiu com o anúncio de outra prisão feita pelo ICE no mesmo dia. A agência publicou uma imagem mostrando um suspeito acusado de ameaçar agentes federais sendo detido por um oficial da Divisão de Investigações de Segurança Interna (HSI).





Em comunicado, o órgão ressaltou que ameaçar, tentar agredir, matar ou interferir na atuação de um agente federal é crime grave nos Estados Unidos. Segundo o ICE, Logan Murfin, de Tulsa, no estado de Oklahoma, foi indiciado por dez acusações após publicar em redes sociais mensagens defendendo que agentes federais fossem “alvejados, mortos e executados”.

“Bem-vindo à fase das consequências, Logan”, escreveu o ICE em publicação nas redes sociais.